Versie 9.0.6 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Bug fixes NFS /etc/exports not being updated for NVMe drive mounts

NVMe format not checking for already mounted

Thumbnail generator crash when binary data in MP3 Id3v2 tag

Permissions for specific service and etc files

Context menu spacing for "Receivers" line

Lato-Thin @font-face definition and various other font defs

Imported Pi Imager SSID not being SQL escaped

Default metadata tags missing when add_to_playlist, New playlist