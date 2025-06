Asus gebruikt voor zijn routers, zoals de RT-AC68 en RT-AX88, van een Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-Merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert, toe te voegen aan de code. Versie 388.2_2 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updated: Merged GPL 388_22668 for the XT12 (only)

OpenVPN to 2.6.3. Fixed: QoS Status page wouldn't display Upload stats if the WAN interface was set to a secondary 2.5G/10G port instead of the default WAN port.

dnsmasq may crash if no DNS server is configured (fix backported from dnsmasq upstream)

Missing GPY211 driver for the XT12 and for certain hardware revisions of other HND 5.04 models.