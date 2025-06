Asus gebruikt voor zijn routers, zoals de RT-AC68 en RT-AX88, van een Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-Merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert, toe te voegen aan de code. Versie 3004.388.4 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Note: In preparation for the new 3.0.0.6 codebase, the version string will now start with 3004 or 3006 to match with upstream.

The RT-AX56U is no longer supported, as Asus has put it on End-of-Life status, and the previous Asuswrt-Merlin 388 releases for that model were all based on untested code. New: Display channel utilisation for supported platforms on the Wireless Log page. UPDATED: Merged GPL 388_23588.

curl to 8.1.2.

OpenVPN to 2.6.5.

openssl to 1.1.1u.

tor to 0.4.7.13. Changed: FTP server will now only support strong ciphers in TLS mode.

QOS Classification showing no Upload data on some WAN configurations.

Radio temperature graphs weren't updating

XT12 proximity pairing wasn't working (missing bluetooth firmware) Removed: Ethernet port status from the Tools Sysinfo page (as this is redundant with Asus' own display now available on the networkmap page).