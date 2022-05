Versie 3.64 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Release 3.64 Groups: First group from the list could not be selected.

DataBase: Added TagLine field.

CSV Import / Export: better support csv standards by escaping separator characters and double quotes.

Thumbnail / Poster Batch Update: Optimzed reading Poster / Thumbnail from IMDb in Batch Update.

TVSeries: Improved detecting season info for format 'Name.Properties.102.ReleaseGroup.extension'.

Add from Hard Disk: Added support for adding multiple TV Series at once (if they are in their own folder).

Delete: Improved if highest Movie position is reserved after deleting one or more movies this useless position is removed too.

Edit Actors: Update actor with imdb number sometimes returned an empty name. If no photo was available photo was not cleared.

Options: Export / Print column widths were not correctly saved.

User Interface: Improved restoring column widths of the ListView.

MediaInfo: Fixed some more undetected Audio streams.

User Interface: Sort on runtime was sometimes incorrect due to new display in hours for very long durations (TV Series).

Add from Hard Disk: Improved parsing of movie filenames for IMDb lookup.

Rename Media Files: Added %d Director.

User Interface: Better support larger Windows Font Size (125% or 150%).

Translations: Updated the Turkish, Arabic, French, Simplified Chinese, Spanish, German and Dutch translations.