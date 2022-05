Malwarebytes heeft een update van zijn gelijknamige anti-virusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime-bescherming.

Versie 4.0 heeft naast een nieuw uiterlijk onder meer een verbeterde detectie-engine. Dat was wel nodig ook, want Malwarebytes 3 scoorde niet al te best meer in de testen. Verder zijn ook de prestaties van het programma en de snelheid van de scan verbeterd en worden alleen Windows 7, 8.1 en 10 ondersteund. Versie 4.1 voegt daar verder nog een donkere modus toe, en verbeterde detectie en prestaties. Deze update tenslotte, brengt verder nog de volgende verbeteringen: