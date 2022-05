Versie 6.1.5 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improved: MusicBrainz lookups now import full set of MBIDs to better integration with media managers and also have more relevant results Fixed: Renaming of files with patterns with leading backslash

%_bitspersample% placeholder not filled correctly in Export scripts

Filtering didn't work in some cases

Errors on creating user field containing spaces

Filelist not updated correctly on undoing of renaming Changed: Publisher's catalog number from web results now saved to CATALOGNUMBER field instead ISRC Updated: Export scripts to avoid possible problems with non-latin texts outside placeholders

Translations: Turkish, Bulgarian