Versie 6.1.15 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.15: Improved: Increased default interface font and size of all input fields

Improved: Support tag editig of files with very long names on network shares

Improved: Protection against corruption of malformed WAV files

Improved: On Windows10 and later program now use native border drawing

Fixed: Rare problem with name conflict while renaming folders if only case changing

Changed: Lyrics are now saved to LYRICS instead UNSYNCEDLYRICS for APEv2 tags to improve compatibility

Updated FLAC support