Software-update: TagScanner 6.1.19

TagScanner logo Versie 6.1.19 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.19:
  • New: Now ID3v2 comment language marker may be changed in options
  • New: Option to use artists names instead Artist Name Variation (ANV) for Discogs
  • Improved dialogs appearance on some old systems and Linux
  • Fixed: Placeholders selection since 6.1.18

TagScanner

Versienummer 6.1.19
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website TagScanner
Download https://www.xdlab.ru/en/download.htm
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-01-2025 13:30 4

06-01-2025 • 13:30

4

Bron: TagScanner

Update-historie

21-05 TagScanner 6.1.21 0
05-'25 TagScanner 6.1.20 7
01-'25 TagScanner 6.1.19 4
11-'24 TagScanner 6.1.18 7
04-'24 TagScanner 6.1.17 2
11-'23 TagScanner 6.1.16 0
04-'23 TagScanner 6.1.15 0
11-'22 TagScanner 6.1.14 0
05-'22 TagScanner 6.1.13 3
12-'21 TagScanner 6.1.12 4
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TagScanner

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (4)

-Moderatie-faq
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djlead 6 januari 2025 14:42
Ik gebruik dit programma al vele jaren met veel plezier en kan het iedereen aanraden. Er zijn vele programma's om muziek te taggen maar het grote voordeel van tagscanner is dat het alles kan taggen, link heeft met Discogs en in mijn ogen de meest krachtige voorkeuren. Alle regels die je aanmaakt kun je ook delen met andere, is handig in de traingen die ik geef zodat mensen een uitgangspunt hebben waarop ze zelf kunnen doorbouwen.

Je kunt met regular expressions regels aanmaken die bij iedere bewerking worden toegepast. Ik wil bijvoorbeeld dat een artiesten naam geen 'the' of 'dj' als prefix heeft. Ik heb daarvoor deze expression toegevoegd waardoor dit nu altijd in de achtergrond vervangen wordt door <empty> :

^dj \s*
^the \s*
Jacco011 6 januari 2025 17:57
Ik gebruik Jaikoz Pro waarmee ik Discogs en MusicBrainz kan gebruiken. MusicBrainz komt met echt veel meer Tags. Zelfs de CD heeft een unieke Disc ID wat met Jaikoz keurig als Tag in de .flac wordt opgeslagen. Daarnaast noch "Mood" en AcousticID. Of het allemaal nodig is? Nee, maar ik wil maar 1x m'n CD collectie rippen en het dan volledig hebben.
- dBpoweramp
- Jaikoz Pro
- MusicBrainz Picard, om missende Disc ID naar MusicBrainz te uploaden.
- BurnAware om .bin/CUE kopietje van de CD als Backup te maken (.iso maakt geen 1:1 kopie van de CD!). Heb helaas een CD met teveel krassen waardoor die niet meer door AccurateRip in dBpoweramp heen komt, waarom ik nu naast .flac ook een kopietje van de CD maak.
- MediaInfo is handig om de eigenschappen van een video of muziek bestand in te zien.

[Reactie gewijzigd door Jacco011 op 6 januari 2025 18:01]

RoyD @Jacco0116 januari 2025 20:12
Heb helaas een CD met teveel krassen waardoor die niet meer door AccurateRip in dBpoweramp heen komt
Met CUERipper en CUETools kun je rips met een beperkt aantal fouten alsnog repareren met online trackinformatie vergelijkbaar met PAR bestanden.
dfury 7 januari 2025 11:59
"Improved dialogs appearance on some old systems and Linux"
Nou die mogen wel een complete overhaul krijgen. Vooral transformations -> advanced werkt totaal niet intuïtief binnen Wine zoals mp3tag dat wel doet. 64 bit versie crashte, 32 bit werkt overigens wel feilloos, maar die interface waarbij de regel eruit popt en je de scheidingsslider van overlappende velden bij lange waardes iedere keer weer moet aanpassen, zodat die waardes niet meer overlappen is heel vermoeiend. Overigens, het eruit poppen van de waarde is dan niet weg te klikken. Je komt dat veld gewoon niet in en je mag het veld ook niet selecteren om te verwijderen.

[Reactie gewijzigd door dfury op 7 januari 2025 17:18]


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