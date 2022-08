Asus gebruikt voor zijn routers, zoals de RT-AC68 en RT-AX88, van een Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-Merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert, toe te voegen aan de code. Versie 386.8 is uitgekomen, een versie die voor slechts enkele modellen is uitgekomen, en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Note: This release is only available for the RT-AX88U as well as the two new models listed below. New: Added support for the GT-AXE16000.

Added support for the GT-AX11000_Pro.

Added support for new RT-AX88U hardware revision. Updated: Merged with GPL 386_49634. Changed: Re-enabled IPv6 DDNS support.

Once again block router DNS access over IPv6 when using DNSFilter on a pre-HND model (reverted back to 386.7 behaviour for that scenario) Fixed: Inaccurate nvram usage on Sysinfo page for some HND models. Now accurately report kernel nvram usage.

WiFi Radar page alignment.

AiMesh node new firmware popup would use the device model (like RT-AC66U_B1) rather than the product id (like RT-AC68U) for the generated download URL.

OVPN client with DNS set to strict had lower priority than DNSPrivacy servers.

IPv6 DNS may be missing if DNSPrivacy is enabled.

Wifi Radar pages missing on XT12.

QRcode failing to generate if the SSID contained unicode characters (like emojis or other UTF8 entities)