Poikosoft heeft versie 10.1.2 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.1.2: FLAC 1.3.4 update

WavPack 5.5.0 update

Monkey's Audio [ APE ] 8.42 update

Fixed integrated File Explorer file view flickering in Dark Mode

Startup improvements when started from Windows File Explorer context menu

Audio CD Ripper: Silence removal/addition DSPs automatically disabled when creating file/track Cue Sheet [.cue] (would create non-valid Cue Sheet)