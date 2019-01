Versie 3.0.6 van VLC Media Player is uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. In versie 3.0 is onder meer ondersteuning voor Chromecast toegevoegd. Verder is er hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Core: Fix potential subtitle picture allocation failures Codec: Add support for 12 bits decoding of AV1

Fix HDR support in AV1 when the container provides the metadata