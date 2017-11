Versie 2.18 van Rufus is uitgekomen, de laatste versie die nog onder Windows XP en Vista gebruikt kan worden. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.18

Ensure that the same drive is reselected on device refresh

Add a cheat mode to cycle the USB port of currently selected device

Make lookup for updatable .cfg file more generic (e.g. ESET SysRescue)

Fix handling of multiextent ISOs (e.g. BlackArch Linux)

Fix propagation of image decompression errors

Update grub4dos to latest