Binary Fortress Software heeft versie 9.0 van DisplayFusion uitgebracht. Dit programma is bedoeld om een multimonitor-set-up te beheren. Zo kan per beeldscherm een aparte achtergrond of screensaver worden ingesteld en kunnen programma's op een door de gebruiker te bepalen beeldscherm worden geopend. Prijzen voor een licentie gaan per 1 november voor het eerst in zeven jaar omhoog en tot die tijd geldt een korting van 50%. Er is ook een gratis versie, maar die heeft uiteraard minder mogelijkheden. Meer informatie over DisplayFusion staat op deze pagina. De belangrijkste verbeteringen zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

DisplayFusion 9.0 Highlights New icon set

New Monitor Fading feature for automatically dimming unused monitors and windows

New wallpaper provider: Reddit

Removed wallpaper provider: Panoramio (site closed)

Fixed an issue where wallpaper lost the selected image in some cases

Updated Google Images wallpaper source to work with their new API

Huge improvements to support for mixed-DPI environments on Windows 10

New "Process Created" and "Process Ended" Trigger Events

Desktop icon now opens the Settings window

Fixed Wallpaper Source selector not working on some systems

Fixed some Video wallpaper issues

Start Menu X now opens correctly on non-Primary monitors

Resolved an issue where Monitor Profiles got updated with the wrong settings when loaded

47 languages bundled (if you'd like to help translate DisplayFusion into your language, please contact us)

Many other performance, stability, and bug fixes