Binary Fortress Software heeft versie 9.7.1 van DisplayFusion uitgebracht. Dit programma is bedoeld om een multimonitor-set-up te beheren. Zo kan per beeldscherm een aparte achtergrond of screensaver worden ingesteld en kunnen programma's op een door de gebruiker te bepalen beeldscherm worden geopend. Prijzen voor een licentie beginnen bij $29. Er is ook een gratis versie, maar die heeft uiteraard minder mogelijkheden. Meer informatie over DisplayFusion staat op deze pagina. Op dagen waar overdag de zon schijnt geldt op alle producten van Binary Fortress een korting van 50%. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: Website wallpaper now allows local URLs (e.g. file://c:/page.html)

Added a warning to the Edit Hotkey dialog if no modifiers are selected

Increased taskbar shortcut limit from 200 to 500

New Advanced Setting: Remote Control: Security Code Override (for GPO settings)

New Advanced Setting: Image Info Offset

New Advanced Setting: Disable Desktop Refresh on Monitor Profile Load Fixed: Improvements to tray popups (volume, battery, network) on multi-DPI systems (calendar still has issues)

Improvements to moving windows on multi-DPI setups

Firefox no longer slow to move to next/previous monitor when maximized

Taskbar no longer needs to reload if work area needs to be reset

Resolved an issue with the "Treat Top-Tab Browser Windows as Standard Windows" advanced setting

TitleBar Button compatibility improvements

SuperBird browser no longer moves when middle-clicking to close a tab

Firefox no longer has a gap on the right side if you have left padding enabled in Monitor Config

Tray icon hidden area no longer has gap between taskbar

Mouse wrapping should no longer intermittently wrap to wrong monitor edge

DisplayFusion Photos Screen Saver now works again

Crash reporting no longer causes DisplayFusion startup issue on some systems/li>

Monitor selector TitleBar Button no longer closes on its own

Outlook no longer un-hides from tray when applying DisplayFusion Settings

Splits no longer re-enable when manually removing them

Explorer.exe should no longer crash when moving Microsoft Edge (Windows bug, worked around by not removing Edge from the Windows taskbar when it's moved to another monitor)

Taskbar no longer stays on top of full screen Chrome/Chromium-base browsers

Thinkorswim main window now gets TitleBar Buttons

Windows should be less jumpy when moving between monitors with different scaling levels

Trigger rules now ignore DisplayFusion taskbars and a few other DisplayFusion window types

Delphi 7 now shows up in Alt+Tab Handler and DisplayFusion taskbar

Alt+Tab Handler and taskbar no longer show a separate entry for every Edge tab

Added support for .arw image files as wallpaper images

Chrome windows that are maximized to splits no longer restore when applying DisplayFusion Settings

Resolved a Window Position Profile issue with restoring certain windows

Resolved an issue moving some windows with Functions and Triggers

Window no longer ignores splits when maximizing via Trigger rule if Shift key is held

Digital Blasphemy wallpaper provider login now works again

Resolved monitor configuration error 87 for some cloning setups, and setups where only splits are applied

Scripted Functions with dialog boxes that are run via TitleBar Button no longer lose focus

Monitor Profiles no longer slow to load if only changing splits

Maximized windows on a split monitor no longer extend off the bottom or sides of the monitor

Edge Chromium top-tabs support for TitleBar Buttons is improved

Window Position Profile saving for minimized windows is improved

iTunes no longer hangs with DisplayFusion functions

Resolved an issue that prevented some monitors from being detected

Microsoft Teams compatibility fix

Monitor Config issues resolved (error 1610 and others)

Taskbar height now correctly detected

Window Position Profiles are now loaded more quickly

Window Position Profile compatibility fixes