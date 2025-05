Binary Fortress Software heeft versie 10.1.2 van DisplayFusion uitgebracht. Dit programma is bedoeld om een multimonitorset-up te beheren. Zo kan per beeldscherm een aparte achtergrond of screensaver worden ingesteld en kunnen programma's op een door de gebruiker te bepalen beeldscherm worden geopend. Prijzen voor een licentie beginnen bij 34 dollar en tijdelijk geldt een korting van zo'n dertig procent. Er is ook een gratis versie, maar die heeft uiteraard minder mogelijkheden. Meer informatie over DisplayFusion staat op deze pagina. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht, zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Note: This is the last version of DisplayFusion that will install and run on Windows 7/8 Fixed: TitleBar Buttons now show up on Discord

Firefox no longer moves to next monitor when middle-clicking a tab

Alt + Tab previews no longer have black borders on Windows 10

Chrome now fits properly when maximized to splits on systems with ESET Antivirus installed

Windows no longer resize when restored from minimized by dragging file over taskbar button

Selecting All Applications in the Select Application window no longer throws an error

UWP apps are no longer duplicated in the Select Application window

Taskbar line looks correct again when auto-hidden on Windows 10

AMD Radeon software now gets correct icon on DisplayFusion taskbar

Resolved a wallpaper issue that could cause the wallpaper to be removed and replaced with a blank image