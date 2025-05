Microsoft heeft versie 7.3.8 van PowerShell uitgebracht. PowerShell is een objectgeoriënteerde shell- en scripttaal voor taakautomatisering, die bestaat uit een commandlineshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. De software bestaat al sinds 2006 en is sinds versie 2.0 standaard onderdeel van Windows. Sinds eind 2016 is het open source en ook beschikbaar voor Linux en macOS. PowerShell 7.3 is gebouwd met .NET versie 7. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Security Fixes Block getting help from network locations in restricted remoting sessions (Internal 27698) Build infrastructure maintenance Release build: Change the names of the PATs (#20316)

Add mapping for mariner arm64 stable (#20310)

Switch to GitHub Action for linting markdown (#20308)

Put the calls to Set-AzDoProjectInfo and Set-AzDoAuthToken` in the right order (#20311)