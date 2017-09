Ilja Herlein heeft versie 4.5.1 van NetSetMan uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse instellingen snel en eenvoudig door middel van profielen worden aangepast. Het is vooral handig voor laptopgebruikers die hun computer op verschillende locaties gebruiken, zoals thuis en op het werk. Met een druk op een knop kunnen bijvoorbeeld het ip-adres, de standaardprinter en de smtp-server worden aangepast. Het programma is gratis te gebruiken, maar er is ook een pro-versie voor commerciële gebruikers, die ook het aanpassen van het domein, de proxyserver en de browserstartpagina mogelijk maakt. Nieuw in deze uitgave is een netwerk scanner en zijn er diverse problemen verholpen.

Changes in version 4.5.1: Network Scanner: Additionally to the built-in MAC-OUI vendors list selection, you can now place the official oui.txt from ieee.org in the program folder to get the complete OUI data. Or download a sanitized version from here.

New "Programs" option for preventing multiple instances of the same exe

Built-in MAC-OUI vendor now also displayed in NIC and WiFi Management

Improved Network Scanner results for low-energy target devices

Ping network packets are now identical to Windows pings

AutoSwitch info dialog UI improved

Increased compatibility for Speed/Duplex, MTU, Flow Control, VLAN ID

Fix: Displaying incorrect context menu for IP input fields

Fix: Console-Tool with non-Latin characters

Fix (Pro): Rare problem with command line license installation

Fix (Pro): Problem with portable mode in certain constellations