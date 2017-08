Versie 3.7.5 van Joomla! is uitgekomen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In versie 3.7 zijn onder meer verbeteringen aangebracht voor mensen die hun website in meerdere talen aanbieden en kunnen er nu custom fields worden toegevoegd aan artikelen, gebruikers en contacten. In deze uitgave is een fout verholpen in de implementatie van extra beveiliging tijdens de installatie. Er zijn geen aanpassingen aan Joomla! zelf gemaakt.

What's in 3.7.5?



Joomla! 3.7.5 has been released to address a bug introduced in Joomla! 3.7.4 relating to the implementation of additional security checks in the install application designed to protect your web hosting account from being overtaken by a remote attacker.



Note that this patch only changes one file in the installation folder so nothing changes for existing installations except the version number.



Bug Fix Joomla! is not installing on remote databases #17248 Please see the documentation wiki for FAQs regarding the 3.7.5 release.