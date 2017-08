Versie 3.1.6 van de TeamSpeak-client is uitgekomen. Dit programma stelt gebruikers in staat om met elkaar te communiceren. Het is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, FreeBSD en tegenwoordig ook voor iOS en Android. TeamSpeak is vooral populair onder gamers, die zo tijdens het onlinegamen kunnen overleggen met teamgenoten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Client Release 3.1.6 Added Server Nicknames feature. Register a server nickname on the myTeamSpeak.com webpage to let users easily connect to your TS3 server.

Added support for new server property and permission, which allows you to enter registered server nicknames as server property to display it to all users on this server.

Support for new black/graylist backend.

Support for new server license features.

Don't spam "failed to connect to myteamspeak server" notifications. Show it once after client start and then again only in intervals of 6 hours.

Windows sound backend overhaul continued.

Fixed crashes reported by crashdumps