Ilja Herlein heeft versie 4.5 van NetSetMan uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse instellingen snel en eenvoudig door middel van profielen worden aangepast. Het is vooral handig voor laptopgebruikers die hun computer op verschillende locaties gebruiken, zoals thuis en op het werk. Met een druk op een knop kunnen bijvoorbeeld het ip-adres, de standaardprinter en de smtp-server worden aangepast. Het programma is gratis te gebruiken, maar er is ook een pro-versie voor commerciële gebruikers, die ook het aanpassen van het domein, de proxyserver en de browserstartpagina mogelijk maakt. Nieuw in deze uitgave is een netwerk scanner en zijn er diverse problemen verholpen.

New Tool: Network Scanner. Scan networks by IP range (IPv4 & IPv6), subnet (CIDR), ARP & NDP cache Get details like name, MAC, domain/workgroup, OS, network shares, etc. Multithreading for scanning large numbers of IPs simultaneously Highly compatible and flexible by using new and old protocols Copy details, open targets, export results, send Wake-On-LAN Favorites list for customizing frequently used targets Detailed information of network printers (shared or directly connected) Real-time search filter for all results. Further details: www.netsetman.com/network-scanner Fixed: Some setup parameters have been ignored

Minimizing application didn't save profile changes

Pressing ENTER in IP fields resulted in an error message

High-DPI problems (query dialogs, AutoSwitch menu items click area)

Firefox Proxy is now also available for user-specific installations

Autorun in Preferences dialog not showing its state correctly

Multiple memory leaks

Tool "Adapters Details" is now sorted by type and name

Lots of minor fixes and adjustments