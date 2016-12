Door Bart van Klaveren, zaterdag 31 december 2016 17:41, 1 reactie • Feedback

Bron: Zabbix, submitter: NielsHarley

Versie 3.2.3 van Zabbix is uitgekomen. Met dit programma kan de status van netwerkservices, servers en andere netwerkapparatuur in de gaten worden gehouden. Hoewel het programma alleen simpele informatie kan weergeven, kan door het installeren van een zogeheten agent op de server ook gedetailleerdere info worden verkregen. Meer informatie over Zabbix kan op deze pagina worden gevonden en hier staan enkele screenshots. In versie 3.2.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: