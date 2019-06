Met het programma Zabbix kun je verschillende onderdelen van een netwerk en de daarop aangeboden services in de gaten houden. Het programma ondersteunt twee verschillende mogelijkheden om de relevante informatie binnen te halen. Zo kan het vanaf zijn eigen host requests sturen naar de verschillende services en netwerkonderdelen, die daar vervolgens op reageren. Ook is er een zogeheten agent, die op de te bewaken host kan worden geïnstalleerd en waarmee gedetailleerde informatie kan worden binnengehaald. Meer informatie over Zabbix kan op deze pagina worden gevonden en hier staan enkele screenshots. De ontwikkelaars hebben versies 4.2.2, 4.0.8 en 3.0.28 uitgebracht met de onderstaande lijst aanpassingen:

Release Notes for Zabbix 4.2.2



New Features and Improvements ZBX-16069 Upgraded jquery version v1.10.2 -> v3.3.1 and jqueryui v1.10.3 -> v1.12.1 Bug Fixes ZBX-16032 Changed application filtering to partial name search

ZBX-15915 Fixed linking error if round() is undefined

ZBX-16074 Added file revision number generation for compilation on ms windows

ZBX-15833 Fixed scrollbar in overlay popups

ZBX-16058 Fixed error in ipmi poller causing growing queue

ZBX-16047 Fixed division by zero error in svg graph widget if selected time period is so small that calculated step between 2 milestones is 0s

ZBX-15936 Removed "change password" button when cloning media types

ZBX-11272 Changed sorting by type, fixed information disclosure and formatting of recipient name in action log screen item and dashboard widget; added new sortfields to alert api

ZBX-15416 Fixed locale validation in user create and update api methods

ZBX-15877 Fixed tab key navigation for safari and edge browsers

ZBX-15891 Fixed trigger dependencies are ignored when changing only trigger state

ZBX-13029 Fixed api validation messages for linktrigger

ZBX-15967 Fixed buffer offset for reading hardware info from long dmi files

ZBX-16018 Fixed detection of logical functions (or / and) inside the context of user macros

ZBX-14782 Deliver human friendly uptime in dashbord

ZBX-11325 Fixed transparency of draggable interfaces; changed cursor type for all draggable and sortable elements

ZBX-16048 Fixed global search box loosing the search phrase after searching

ZBX-15101 Fixed several object ids allowing them to be 64 bit integers, added asterisk for map navigation tree name field and changed the error message to more generic one

ZBX-15933 Added state preservation eol

ZBX-10729 Fixed map element link coloring when linked problem is acknowledged

ZBX-16050 Fixed http poller crashes

ZBX-16007 Fixed trigger list checkboxes when filtering by single host

ZBX-15871 Fixed problem events to be filtered by "suppressed" instead of "related to maintenance"

ZBX-16011 Made "test all steps" button be available only when at least 2 preprocessing steps are created

ZBX-10550 Added warnings when zabbix components have different versions

ZBX-11284 Removed sid url argument for form cancel buttons

ZBX-11429 Fixed macro not being retained in trigger expression editing wizard

ZBX-15816 Increased header value input field max length

ZBX-16036 Fixed items being stuck in unsupported state under some conditions when "discard unchanged" preprocessing step is used

ZBX-15677 Fixed the process of compiling the dummy.c module

ZBX-15981 Fixed invalid xpath for vmware "eventlog" key with "skip" option

ZBX-15704 Fixed sending log meta information without obvious needs

ZBX-15905 Added versioning of browser cached files

ZBX-15956 Reduced configuration cache fragmentation when reloading time based triggers

ZBX-15998 Improved performance of "remove host", "remove from host group", "unlink from template" operations when processing network discovery events and using mysql database

ZBX-15959 Fixed when undefined index: rows_per_page on global search screen

ZBX-15935 Fixed infinite loop and 100% cpu usage when using openipmi 2.0.26 or newer

ZBX-16005 Fixed "{{item.value}.regsub(<pattern>,<output>}" and "{{item.lastvalue}.regsub(<pattern>,<output>}" being resolved to *unknown* during upgrade Release Notes for Zabbix 4.0.8



New Features and Improvements ZBX-16069 Upgraded jquery version v1.10.2 -> v3.3.1 and jqueryui v1.10.3 -> v1.12.1 Bug Fixes ZBX-16032 Changed application filtering to partial name search

ZBX-15915 Fixed linking error if round() is undefined

ZBX-16074 Added file revision number generation for compilation on ms windows

ZBX-15833 Fixed scrollbar in overlay popups

ZBX-16058 Fixed error in ipmi poller causing growing queue

ZBX-16047 Fixed division by zero error in svg graph widget if selected time period is so small that calculated step between 2 milestones is 0s

ZBX-15936 Removed "change password" button when cloning media types

ZBX-11272 Changed sorting by type, fixed information disclosure and formatting of recipient name in action log screen item and dashboard widget; added new sortfields to alert api

ZBX-15416 Fixed locale validation in user create and update api methods

ZBX-15877 Fixed tab key navigation for safari and edge browsers

ZBX-15891 Fixed trigger dependencies are ignored when changing only trigger state

ZBX-13029 Fixed api validation messages for linktrigger

ZBX-15967 Fixed buffer offset for reading hardware info from long dmi files

ZBX-16018 Fixed detection of logical functions (or / and) inside the context of user macros

ZBX-14782 Deliver human friendly uptime in dashbord

ZBX-11325 Fixed transparency of draggable interfaces; changed cursor type for all draggable and sortable elements

ZBX-16048 Fixed global search box loosing the search phrase after searching

ZBX-10729 Fixed map element link coloring when linked problem is acknowledged

ZBX-15101 Fixed several object ids allowing them to be 64 bit integers, added asterisk for map navigation tree name field and changed the error message to more generic one

ZBX-16050 Fixed http poller crashes

ZBX-15871 Fixed problem events to be filtered by "suppressed" instead of "related to maintenance"

ZBX-10550 Added warnings when zabbix components have different versions

ZBX-11284 Removed sid url argument for form cancel buttons

ZBX-11429 Fixed macro not being retained in trigger expression editing wizard

ZBX-15816 Increased header value input field max length

ZBX-15677 Fixed the process of compiling the dummy.c module

ZBX-15981 Fixed invalid xpath for vmware "eventlog" key with "skip" option

ZBX-15704 Fixed sending log meta information without obvious needs

ZBX-15905 Added versioning of browser cached files

ZBX-15956 Reduced configuration cache fragmentation when reloading time based triggers

ZBX-15998 Improved performance of "remove host", "remove from host group", "unlink from template" operations when processing network discovery events and using mysql database

ZBX-15935 Fixed infinite loop and 100% cpu usage when using openipmi 2.0.26 or newer

ZBX-16005 Fixed "{{item.value}.regsub(<pattern>,<output>}" and "{{item.lastvalue}.regsub(<pattern>,<output>}" being resolved to *unknown* during upgrade Release Notes for Zabbix 3.0.28



Bug Fixes ZBX-15915 Fixed linking error if round() is undefined

ZBX-16074 Added file revision number generation for compilation on ms windows

ZBX-11284 Removed sid url argument for form cancel buttons

ZBX-15416 Fixed locale validation in user create and update api methods