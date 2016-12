Door Bart van Klaveren, zaterdag 31 december 2016 12:34, 0 reacties • Feedback

Terwijl het werk aan versie 8.0 gestaag vordert, is er een update voor versie 7.0 van het Libre Embedded Linux Entertainment Center uitgekomen. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken is en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Versie 7.0 van LibreELEC gebruikt Kodi versie 16.1 als basis en kan gebruik maken van Docker-apps. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

LibreELEC (Jarvis) v7.0.3 MR is a minor update bringing “armchair upgrades” to the settings add-on, firmware support for the BCM2837 based Raspberry Pi 2B+ and drivers for the new Hifiberry Digi+ Pro card. Fixes for Kodi Jarvis stopped after our v7.0.2 release in June so there are no Kodi changes, and the developer team has been focussed on Krypton for some time so we do not want to introduce new issues at this late stage in the Jarvis lifecycle by forcing major OS changes. Add-on updates for 7.0 releases will continue (if add-on maintainers submit changes) but 7.0.3 MR is the final LibreELEC 7.0 release. The team is now “full speed ahead” towards Krypton.