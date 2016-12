Door Bart van Klaveren, zaterdag 31 december 2016 11:50, 1 reactie • Feedback

Bron: Aomei, submitter: CornelisJ

Aomei heeft versie 6.1 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignement worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit: