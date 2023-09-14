Aomei heeft versie 10.2 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog sinds versie 10.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 10.2.0 Added:"Duplicate Files Finder": Fast find and remove duplicate files in Windows 7 and above to free up disk space and speed up your computer.

Fixed issue: After opening the disk or partition properties, clicking the refresh button might cause the program to crash if there is a new device update.

Fixed issue: Launching the PC Cleaner in individual environments causes the program to crash.

Fixed some known bugs of “Check Partition”.

Fixed issue: Program activation failed in individual environments. Changes in version 10.1.0 Added:"UEFI BIOS Boot Options Manager": Easily and quickly change, delete, backup, restore, and refresh your EFI/UEFI BIOS Boot Options without manual entry into BIOS.