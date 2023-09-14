Software-update: Aomei Partition Assistant 10.2

Aomei Partition Assistant logo (79 pix) Aomei heeft versie 10.2 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog sinds versie 10.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 10.2.0
  • Added:"Duplicate Files Finder": Fast find and remove duplicate files in Windows 7 and above to free up disk space and speed up your computer.
  • Fixed issue: After opening the disk or partition properties, clicking the refresh button might cause the program to crash if there is a new device update.
  • Fixed issue: Launching the PC Cleaner in individual environments causes the program to crash.
  • Fixed some known bugs of “Check Partition”.
  • Fixed issue: Program activation failed in individual environments.
Changes in version 10.1.0
  • Added:"UEFI BIOS Boot Options Manager": Easily and quickly change, delete, backup, restore, and refresh your EFI/UEFI BIOS Boot Options without manual entry into BIOS.

AOMEI Partition Assistant screenshot

Versienummer 10.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Aomei
Download https://www2.aomeisoftware.com/download/pa/PAssist_Std.exe
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-09-2023 18:33 14

14-09-2023 • 18:33

14

Bron: Aomei

Update-historie

07-04 Aomei Partition Assistant 10.10.1 0
30-12 Aomei Partition Assistant 10.10.0 8
02-12 Aomei Partition Assistant 10.9.2 5
10-'25 Aomei Partition Assistant 10.9.1 15
09-'25 Aomei Partition Assistant 10.9.0 4
07-'25 Aomei Partition Assistant 10.8.2 0
04-'25 Aomei Partition Assistant 10.8.0 0
12-'24 Aomei Partition Assistant 10.7.0 9
09-'24 Aomei Partition Assistant 10.5.0 0
08-'24 Aomei Partition Assistant 10.4.2 1
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Aomei Partition Assistant

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Reacties (14)

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Pentiummania 14 september 2023 18:55
Ik gebruik op het moment Macrorit Partition Expert Free, misschien een van de weinige die nog gratis zijn en waar je daadwerkelijk ook iets mee kunt. Het lukt alleen niet om ruimte voor een partitie achter de partitie te krijgen of toe te voegen aan een ander. Daarvoor moet je wel herstarten en dan gaat het fout. https://macrorit.com

Ik zou vanavond anders eens die extender uitproberen.

Er is btw ook wel een lijst op wikipedia maar die lijkt niet compleet want deze staat er niet tussen: https://en.wikipedia.org/...isk_partitioning_software

[Reactie gewijzigd door Pentiummania op 23 juli 2024 03:43]

Prince @Pentiummania14 september 2023 21:36
Die Macrorit is wel nice. Portable, klein, doet wat het moet doen en een geanimeerde kat bij het opstarten!
Wat heeft een mens nog meer nodig!

Hij staat al direct op m'n tools-stick!

Wel vreemd dat het Partition Expert heet, maar in de software spreken ze nooit over partitions, maar over volumes. Welja, "what's in a word" hé :-)
lenwar
@Prince15 september 2023 07:00
Ze zijn dan ook niet hetzelfde ondanks dat de termen wel een beetje door elkaar gebruikt worden.

Een partitie definieer je op een schijf. Een logische onderverdeling van een schijf dus. Een volume ‘zet’ je op een logische opslagentiteit..
Je kan maximaal vier primaire partities op een schijf zetten. (Of maximaal drie primaire en een aantal uitgebreide partities).
Een volume kan op een schijf, maar ook op een RAID-array of op een aantal schijven na elkaar (niet RAID-0 bedoel ik dan, gewoon echt ‘na elkaar’. Even los van of het een goed is) of op een aantal logische opslagentiteiten. Dus meerdere RAID-arrays of zo)
Je kan een paarduizend volumes op een logische opslagentiteit zetten.

Dat laatste kan zinvol zijn voor een opslagdienst die bijvoorbeeld dynamisch duizenden terabytes aan een serverpark wil aanbieden.
Leemeijer @Pentiummania15 september 2023 07:08
Kan dat ook de indeling van mbr naar gpt converteren? Ik zoek iets dat dat kan (gratis) om windows 11 te kunnen instaleren.
lenwar
@Leemeijer15 september 2023 07:43
Microsoft biedt een tool aan voor offline media of niet-OS schijven.
https://learn.microsoft.c...ows/deployment/mbr-to-gpt
beerse
@Leemeijer18 september 2023 11:47
Als je van mbr naar gpt wilt converteren wegens een msWindows update naar 11, dan gok ik dat het nu windows 10 draait maar dat ze ook al met een update/upgrade van windows 8 is gekomen. Dan is dit misschien een goed moment om het systeem schoon te poetsen en schoon in te richten.

Een tussenweg kan zijn dat je het huidige systeem backupt met 'ct-winimage' ([shameless plug] https://www.ct.nl/worksho...s-en-volledig-back-uppen/). Dat maakt van je huidige systeem een image op (externe) opslag. En het terugzetten van dat image gebruikt de installatie routine van msWindows zelf maar dan met je eigen image. Dat wil dus zeggen dat je bij die installatie alle keuzes hebt zoals ook bij een nieuwe verse installatie, inclusief nieuwe drivers en nieuwe disk indeling. Als je wilt kan je oude systeem zelfs in een virtueel systeem worden teruggezet.

Bijkomend voordeel: Je hebt ook een backup van je huidige systeem mocht de update/upgrade mislukken.
Xfade @Pentiummania14 september 2023 21:49
Is dat nou een clone van MiniTool Partition Wizard Free, of andersom ?
kdekker 14 september 2023 20:06
Ik deed het altijd een Ubuntu live DVD (usb zal ook wel werken) icm gparted. Daar werkte verplaatsen, verkleinen etc prima mee
Mieske666 @kdekker15 september 2023 11:03
Ja GParted gebruik ik ook altijd, Deze heeft zijn eigen LiveCD (bootable USB) distro. https://gparted.org/livecd.php maar is ook vaak onderdeel van andere rescue live CD's. Werkt altijd en goed. Betaalde varianten zijn niet nodig.
Nephalem82 15 september 2023 07:01
De beste gratis optie is voor mij toch altijd nog Macrium reflect. Je kunt daar veel mee en het werkt altijd goed en betrouwbaar.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Nephalem8215 september 2023 08:45
Macricum Reflect is geen partition manager maar een backup en clone oplossing. Dat is een andere toepassing.

Aomei Partition Assisant doet het prima. Het nadeel vind ik wel dat de tool zelf geen update mechanisme heeft. Je moet de software zelf downloaden en opnieuw installeren. Dat is een puntje waar zeker nog verbetering valt te behalen.
lenwar
15 september 2023 10:02
Het zou eigenlijk fijner zijn als er een partij als Microsoft of een andere betrouwbare partij een gratis tool maakt die dit soort zaken allemaal kan doen. Dit soort tools heeft men over het algemeen sporadisch nodig (zeker particulieren), maar ze kosten wel heel erg veel geld. Uiteraard uitzonderingen daargelaten. (al zullen veel functionele taken ook op andere manieren opgelost kunnen worden dan direct met partities/volumes te werken)

De gratis varianten van dit soort applicaties kunnen over het algemeen niet (veel) meer dan de standaard tooling die in ieder besturingssysteem zit, alleen hebben dit soort tools een mooiere interface. Pas wanneer je daadwerkelijk meer nodig hebt, zijn dat betaalde functies en dat is dan jammer dat bijvoorbeeld Microsoft daar niet op inspringt.
donny007 @lenwar15 september 2023 11:37
Het zou eigenlijk fijner zijn als er een partij als Microsoft of een andere betrouwbare partij een gratis tool maakt die dit soort zaken allemaal kan doen.
Welke functionaliteit mis je dan in de Windows partitioner en de gebundelde command line tools (zoals DISKPART en MBR2GPT)?

De gemiddelde gebruiker kan meer slopen dan goed doen door aan zijn partitietabel te zitten, ik verwacht daarom ook niet dat Microsoft deze functionaliteit zo op een presenteerblaadje aan gaat leveren met een mooie wizard.

Dit soort all-in-one tools zijn misschien leuk voor IT-afdelingen die veel verschillende systemen repareren, waarbij de licentiekosten afgeschreven kunnen worden als een business expense.

Anders zijn daar natuurlijk nog de vele live bootable Linux distro's met partitioning en data recovery tools, die over het algemeen veel dieper gaan dan dit programma.
lenwar
@donny00715 september 2023 15:14
Dat ben ik zeker met je eens. Ik suggereerde inderdaad wat anders zie ik nu, maar dat was zeker niet m'n bedoeling.

Maar om antwoord te geven, waar ik zelf een keer tegen aan was gelopen, was dat ik zonder dataverlies een dynamische schijf naar een 'normale schijf' om moest zetten. (Nou had ik uiteraard een volledig back-up kunnen maken, enzovoorts, dus er was een alternatieve oplossing voor.)
Dit kon ik niet doen met de standaard tooling in Windows. Wat ik al schreef. Dit soort tooling heb je maar sporadisch nodig en mijn concrete voorbeeld is ook typisch iets dat niet regelmatig (meer) voorkomt.

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