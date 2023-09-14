Versie 16 van PostgreSQL is uitgekomen. Dit populaire 'opensource relational database management system' draait op een groot aantal besturingssystemen en is daardoor uitstekend inzetbaar in diverse omgevingen. Het is een afgeleide van Postgres, wat op zijn beurt weer is geïnspireerd op Ingres, nadat de hoofdontwikkelaar daarvan voor zichzelf is begonnen en deze database van opensource closedsource werd. Uitgebreide informatie over de veranderingen in versie 16 kan op deze pagina worden gevonden. De complete changelog staat hier, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

PostgreSQL 16 contains many new features and enhancements, including: Allow parallelization of FULL and internal right OUTER hash joins

Allow logical replication from standby servers

Allow logical replication subscribers to apply large transactions in parallel

Allow monitoring of I/O statistics using the new pg_stat_io view

Add SQL/JSON constructors and identity functions

Improve performance of vacuum freezing

Add support for regular expression matching of user and database names in pg_hba.conf, and user names in pg_ident.conf