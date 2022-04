Tweakers Vrijdagmiddagdeals Week 37

Vorige week publiceerden we voor het eerst een overzicht van de grootste prijsdalers in de Pricewatch, als onderdeel van onze nieuwe strategie, waarbij we de beste elementen van Tweakers en Hardware Info samenbrengen hier op Tweakers. Op Hardware Info vond je steevast elke vrijdag een overzicht van de grootste prijsdalers uit de Productvergelijker, een artikel dat op veel waardering van de bezoekers kon rekenen. Daarmee gaan wij dus hier ook experimenteren, in ieder geval in de maand september.

Hoewel de poll in het vorige artikel niet helemaal goed leek te werken, zijn jullie stemmen wel degelijk binnengekomen. Vijfentachtig procent van de stemmers gaf aan dit een handig overzicht te vinden en dit vaker te willen zien, dus daar geven we gehoor aan. In de reacties zagen we ook nog enkele andere suggesties, Zo is er het voorstel om het voor gebruikers mogelijk te maken aanbiedingen aan te merken als interessant, zodat duidelijk naar voren komt welke deals bij de community in de smaak vallen. Dat is niet iets waar we op korte termijn iets mee kunnen doen - ons devteam heeft zijn handen vol - maar we gaan ernaar kijken. Ook werd gevraagd of we een aantal ontbrekende categorieën, waaronder voedingen en koeling, konden toevoegen. Dat hebben we gedaan. Verdere feedback op dit concept horen we graag in de reacties.

Elke dag houden we van alle producten in de Pricewatch de laagste prijs bij, zodat we over een bepaalde periode kunnen zien welke producten in prijs dalen of misschien zelfs stijgen. Dat stelt ons ook in staat om échte deals te spotten. Soms zakt de prijs van een product wellicht, maar was datzelfde product enkele weken geleden ook zo goedkoop of soms zelfs goedkoper. Doordat we die historische data hebben, kunnen we achterhalen of een product eerder al zo goedkoop was.

In dit artikel geven we je per categorie een overzicht van de grootste procentuele prijsdalers. Daarbij geven we aan wanneer een product in ieder geval in de laatste vijf maanden - zover kijken we in dit geval terug - niet zo goedkoop is geweest. Als je nog dieper in de prijsontwikkeling van een product wilt graven, kun je altijd naar de productpagina in de Pricewatch gaan, waar je de prijsgrafiek terugvindt. Deze hebben we begin dit jaar vernieuwd en daardoor is het mogelijk om de prijsontwikkeling over een zelf te selecteren periode te zien.

De grootste prijsdalers over alle categorieën

De data die we voor dit artikel gebruiken, wordt ons aangeleverd door webwinkels. Wij updaten deze feeds meer dan eens per uur om zo up-to-date mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat de feed vanuit de webwinkel niet actueel is en er prijsfouten tussendoor glippen.