Het jaar loopt op zijn eind en in 2019 hebben we in reviews niet veel aandacht aan Chromebooks besteed, terwijl er wel nieuwe zijn verschenen. Onlangs waren dat de 12"- en 14"-convertibles van HP, en aan het eind van de zomer de Lenovo Chromebook C340-15. Ter vergelijking zetten we er twee Chromebooks naast die al een tijdje op de markt zijn: van Acer en Asus.

In deze review kijken we niet welk van de vijf apparaten het beste is, daarvoor verschillen ze te veel van elkaar, maar we kijken wel hoe Chromebooks zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en wat voor apparaten tegenwoordig te koop zijn als je niet het goedkoopste van het goedkoopste wilt hebben. In deze review richten we ons vooral op de hardware en niet op het besturingssysteem ChromeOS zelf. Onze ervaringen met het besturingssysteem en met de tabletmodus, die eind 2018 werd geïntroduceerd, hebben we eerder beschreven.