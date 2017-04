Door Julian Huijbregts, zaterdag 15 april 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Dell heeft begin dit jaar zijn laptops in de Inspiron 15 7000 Gaming-serie een upgrade gegeven. De 15,6"-laptops hebben een verbeterde behuizing gekregen en zijn met een GTX 1050 of 1050 Ti en een Kaby Lake-processor uitgerust. In deze review bekijken we het model met een Core i7-7700HQ-cpu en de Ti-variant van de videokaart, dat voor 1199 euro wordt verkocht.

Behuizing

Voor een 15,6"-model is de Inspiron 15 7000 Gaming met 27,4cm vrij diep. Daar staat tegenover dat hij met een dikte van zo'n 25,5mm ook vrij dun is. Het gewicht van de laptop is zo'n 2,6kg. Het ontwerp is niet schreeuwerig, maar bevat wel designkenmerken die we van gamelaptops gewend zijn, zoals flinke luchtuitlaten aan de achterkant en rode kleuraccenten.

De donkergrijze, mat afgewerkte buitenkant is bekleed met een rubberachtig plastic, dat zacht aanvoelt. Het ziet er mooi uit, maar is wel gevoelig voor vingerafdrukken, die vervolgens lastig weg te poetsen zijn. De zijkanten van de behuizing zijn afgerond, wat prettig aanvoelt. Het geheel maakt een solide indruk, hoewel de behuizing helemaal van kunststof is gemaakt. Ook het grote scharnier is stevig en als je de behuizing opent, blijft de constructie stevig aanvoelen. Bij de vorige versie van de Inspiron 15 7000-laptop was dat juist niet het geval. Op dat vlak heeft Dell zeker vooruitgang geboekt.

Aan de voorkant is een grote grille aanwezig, waar de luidsprekers achter schuilgaan. Ook zit er volgens Dell een subwoofer in de behuizing. Het geluid dat uit de laptop komt, klinkt behoorlijk. Door de schuine plaatsing van de luidsprekers wordt het geluid als het ware omhoog gereflecteerd als je de laptop op een vlakke ondergrond zet. Ook zijn er daadwerkelijk wat trillingen te voelen als er lage tonen worden afgespeeld.

Toetsenbord en touchpad

De grote behuizing van de Inspiron 15 biedt genoeg ruimte voor het toetsenbord, maar toch voelen de toetsjes klein aan. Bovendien hebben ze weinig travel voor een laptop van dit formaat. Dat valt tegen, want daardoor is typen weinig comfortabel. Wat ook opvalt, is dat de pijltjestoetsen weinig ruimte hebben gekregen, waardoor ze niet prettig te bedienen zijn in games. Een pluspunt is dat het toetsenbord erg rigide is; het veert nauwelijks in, ook al druk je hard op het midden. De verlichting van het toetsenbord heeft twee helderheidsstanden.

Onder het toetsenbord zit een vrij forse touchpad. Het is een zogenoemde Precision-touchpad; dat wil zeggen dat de hardware direct door Windows wordt aangestuurd. De touchpad werkt nauwkeurig en kan probleemloos overweg met de veegbewegingen en aanrakingen voor het bedienen van Windows 10. Ook het klikken gaat soepel, met duidelijke feedback.

Aansluitingen

Dell heeft aan de linkerkant naast de stroomaansluiting een usb 3.0-poort en sd-kaartlezer geplaatst. Rechts zitten nog eens twee usb 3.0-poorten, naast een hdmi 2.0-poort, een gigabit-ethernetaansluiting en een audiojack. Het aantal beschikbare poorten is daarmee wat karig, zeker omdat de behuizing genoeg plaats biedt voor meer aansluitingen.

Uitvoeringen

Dell biedt via zijn website drie uitvoeringen van de Inspiron 15 7000 Gaming aan. Alle uitvoeringen hebben hetzelfde typenummer, maar op het gebied van specificaties en prijs zijn er flinke verschillen. In de twee goedkoopste modellen zit een tn-paneel, alleen de duurste uitvoering heeft een ips-paneel en dat is ook nog eens een 4k-scherm. Helaas is het niet mogelijk om de configuraties aan te passen bij het bestellen.