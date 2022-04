In het kort De iPad Air 2022 lijkt in veel opzichten op de de versie uit 2020 en dat is helemaal niet erg. Het oude model deed erg veel goed en de versie uit 2022 doet het op veel vlakken wat beter. Vooral de krachtige M1-processor en de verbeterde frontcamera zijn welkome veranderingen, en daarmee komt de tablet dichter bij de iPad Pro te liggen. Ook het feit dat je dezelfde accessoires, zoals de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard, kunt gebruiken op deze tablet is een mooie bijkomstigheid. Als je je niet stoort aan de iets mindere kleurafstelling van het scherm, de erg dunne behuizing en de zwakke accu, is dit een erg fijne tablet om mee te werken. Pluspunten Krachtige soc

Geschikt voor dezelfde accessoires als iPad Pro

Klein verschil in featureset met iPad Pro Minpunten Korte accuduur

Kleurweergave van scherm kan beter

Zwakke behuizing Getest Apple iPad Air (2022) Wi-Fi, 64GB opslag Grijs Prijs bij publicatie: € 678,- Vanaf € 678,- Vergelijk prijzen

Apple heeft onlangs de vijfde iteratie van de iPad Air uitgebracht, de iPad Air (2022). Deze tablet vult nog steeds het gat tussen de goedkoopste iPad en de dure iPad Pro. Heeft het apparaat nog bestaansrecht als middenmoter tussen de andere twee iPad-modellen? Je leest het in deze review.

Behuizing en features

De iPad Air 2022 ziet er hetzelfde uit als zijn voorganger. De tablet heeft dezelfde symmetrische smalle rand en hetzelfde afgeronde scherm met dunne bezels. De zij- en achterkant bestaan uit één stuk aluminium en ogen hetzelfde als die van de iPhone 13- en iPad mini-toestellen. De overeenkomsten stoppen daar niet mee. Als we kijken naar de verdere specificaties, zien we dat de tablet precies even lang en breed is als zijn voorganger. Ook het scherm is op het eerste gezicht en op papier identiek, met exact dezelfde resolutie en grootte. Alleen het gewicht is met enkele grammen toegenomen, maar dit is te verwaarlozen. Helaas is de behuizing van de nieuwe iPad Air net zoals die van zijn voorganger niet erg stevig. Bij het torderen van de tablet voel je duidelijk dat het apparaat meegeeft en je hoort het zelfs kraken. Toch is de tablet stevig genoeg om te voorkomen dat je hem makkelijk in tweeën breekt. In onderstaande tabel hebben we alle specificaties van de 2020- en 2022-versies naast elkaar gezet.

Apple iPad Air 2022 Apple iPad Air 2020 Afmetingen hxbxd 247,6x178,5x6,1mm 247,6x178,5x6,1mm Gewicht 461g (wifi) 465g (5G) 458g (wifi) 460G (4G) Schermdiagonaal 10,9" 10,9" Schermresolutie 2360x1640, 264ppi 2360x1640, 264ppi Refreshrate 60Hz 60Hz Kleurbereik DCI-P3 DCI-P3 Camera achter 12 megapixel (primair) 12 megapixel (primair) Camera voor 12 megapixel 7 megapixel Authenticatie Touch ID

(zijkant) Touch ID

(zijkant) Soc Apple M1 Apple A14 Werkgeheugen 8GB 4GB Opslag 64GB

256GB 64GB

256GB Prijs vanaf € 678,- € 669,- Aansluitingen USB-C

Smart Connector USB-C

Smart Connector Accessoires Magic Keyboard

Apple Pencil 2 Magic Keyboard

Apple Pencil 2

Apple lijkt de filosofie om niet af te wijken van een winnende formule keihard vast te houden. Net als het vorige model heeft de nieuwe iPad Air een vingerafdrukscanner in de powerknop en hij lijkt ook net zo goed te werken. Omdat de voorkant symmetrisch is, kan het soms voorkomen dat je bij de eerste oogopslag even moet zoeken naar de powerknop, maar de iPad helpt je door op het scherm aan te geven waar de knop zit.

Ook de camera-opstelling ziet er hetzelfde uit als die van het vorige model, maar de schijn bedriegt. De iPad Air 2022 heeft een nieuwere camera aan de voorkant, die een stuk beter presteert dan die van de vorige versie. De camera aan de achterzijde is hetzelfde gebleven en steekt net zo ver uit als die van de voorganger. Het apparaat plat op tafel leggen, resulteert in hetzelfde gewiebel als bij het model uit 2020. De ultragroothoekcamera, flitser en lidar-dieptecamera zijn op dit model niet te vinden; daarvoor zul je nog steeds moeten uitwijken naar de iPad Pro. Ondanks de afwezigheid van deze extra’s is het toch mogelijk van AR-apps gebruik te maken. Het 3d-beeld zal daarbij wat minder stabiel over de scène worden geprojecteerd. Sommige AR-apps hebben daarnaast al aanvullende functionaliteit die alleen op apparaten met lidar werkt. Wij verwachten niet dat mensen die met augmented reality aan de slag gaan of hun tablet graag als fotocamera gebruiken, voor dit model zullen gaan. De kans dat je deze functies mist, is klein.

De zijkanten van de iPad Air 2022 hebben net als die van de iPad Air 2020 en iPad Pro 2020 op vier plekken gaatjes voor de luidsprekers, maar twee van de vier bevatten daadwerkelijk luidsprekers. Daarnaast heeft de iPad Air in liggende toestand nog steeds stereogeluid, iets wat niet van alle iPads kan worden gezegd. Toch zijn de andere gaatjes niet voor de sier en geven ze het geluid goed door als de gaatjes met speakers erachter worden bedekt. Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn dat de geluidskwaliteit van de iPad erg goed is.

Net als de vorige versie is de nieuwe tablet niet uitgerust met een Lightning-aansluiting, maar met een USB-C-aansluiting. Apple zegt overigens dat de aansluiting op deze tablet twee keer zo snel werkt, met 10Gb/s in plaats van 5Gb/s. Dat zou van pas komen als er in een keer veel media wordt overgezet. Zo kun je direct geheugenkaartlezers of externe beeldschermen inpluggen, waar je bij modellen met Lightning, zoals de iPad 2020 en iPad Air 2019, een apart verloopstukje nodig hebt. Daarnaast heeft de iPad Air 2022 op de achterzijde een magnetische connector voor het Magic Keyboard. Deze speciale toetsenbordhoes van Apple kan magnetisch worden verbonden met de iPad Air en heeft een toetsenbord en een trackpad. Hierdoor kun je iPadOS besturen met een aanwijscursor en hoeft het scherm niet altijd te worden aangeraakt. Uniek aan het Magic Keyboard is de scharnierconstructie waardoor de tablet als het ware lijkt te 'zweven' boven de toetsen. Dit is een hele fijne uitbreiding die de tablet professioneler laat overkomen, maar het is een dure extra: op het moment van schrijven kost de hoes ongeveer 290 euro.



Scherm en pen

Met het risico in herhaling te vallen: het gelamineerde ips-paneel van de iPad Air 2022 lijkt als twee druppels water op het scherm van de vorige iPad Air. De schermen zijn even groot (10,9’’), hebben dezelfde resolutie (2360x1640 pixels) en op papier zijn ze even helder. De pixeldichtheid is 264ppi en het scherm kan een groot deel van het brede DCI-P3-kleurbereik laten zien. De enige twee punten waarop de iPad Air het aflegt tegenover de Pro op dit gebied is de refreshrate. De Air komt niet boven de 60Hz en de Pro haalt 120Hz. Het andere punt betreft hdr. Het miniledscherm heeft een hoger contrast en hogere piekhelderheid, en is daarmee geschikt voor hdr-weergave. De vorige iPad Air heeft deze mogelijkheid niet.

Hoe zit het in de praktijk, zijn de schermen echt identiek? Wij hebben met behulp van de SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware gekeken of de door Apple geclaimde waarden daadwerkelijk worden gehaald en of ze gelijk zijn met die van de iPad Air uit 2020.

Als we kijken naar de helderheid kunnen we inderdaad zeggen dat de iPad Air 2022 exact even helder is als de iPad Air uit 2020. Beide tablets hebben een helderheid van 514cd/m2. Dat is overigens de enige waarde die identiek is. De nieuwe iPad Air schiet twee kanten op als we kijken naar de kleurweergave. De grijsafwijking is met een ΔE van 1,30 stukken beter dan de iPad Air 2020 die een ΔE van 4,50 haalt. Vreemd genoeg is het met de gemiddelde kleurfout precies andersom. De iPad Air uit 2022 heeft een ΔE van 3,40 en de Air van 2020 een ΔE van 1,60. Het contrast van de nieuwe iPad is daarnaast ook verbeterd. Met een verhouding van 1453:1 doet de tablet het een stukje beter dan het model uit 2020, dat 1213:1 haalt. Het valt ons op dat het scherm van de iPad Air 2022 minder goed is afgesteld dan wij gewend zijn van het merk. Dat uit zich in een kleurtemperatuur van 6732 kelvin. Dat is gelukkig iets beter dan de 7000 kelvin die de voorloper had, maar het beeld van de nieuwe versie neigt nog steeds naar de blauwe kant. Wat de algehele kleurdekking betreft, is er praktisch niets veranderd.

De iPad Air 2022 ondersteunt ook de Apple Pencil. Net als de iPad 2020 kan het apparaat overweg met de tweede generatie pennen. De tablet heeft een speciale markering aan de lange zijkant, waarop de pen magnetisch kan worden bevestigd en draadloos kan worden opgeladen. De Pencil werkt zeer soepel, maar is met ongeveer 131 euro wel een prijzig accessoire.

Hardware en accuduur

Twee van de weinige aspecten waarbij het verschil tussen de iPad 2020 en iPad 2022 goed te zien is, zijn de accu en de processor. De A14 Bionic-soc uit de 2020-versie heeft plaatsgemaakt voor de krachtige M1-soc. Dat is dezelfde soc die al in de iPad Pro zat en ook wordt gebruikt in de MacBook Air. Dit maakt de iPad Air 2022 een stuk krachtiger, en het gat tussen deze tablet en de iPad Pro een stuk kleiner. De chip heeft 8 cpu-cores, 8 gpu-cores en 8GB ram aan boord, en kan daardoor erg goed meekomen met de krachtigere iPads. Het wordt sowieso steeds moeilijker om aan de prestaties van de gemiddelde app te zien hoe krachtig de processor is. Alles loopt namelijk snel en vloeiend. Alleen bij de zwaarste games, zoals Genshin Impact, merk je dat de hoogste instellingen regelmatig frames droppen. Dit is makkelijk op te lossen door voor de op een na hoogste instelling te kiezen. Met betrekking tot de opslagruimte is er helemaal niets veranderd. Het goedkoopste model heeft nog steeds 64GB en het duurste model 256GB. Voor meer opslagruime zul je moeten uitwijken naar de iPad Pro.

Wat draadloze verbindingsmogelijkheden betreft, is het wederom zo dat de iPad Air 2020 en iPad Air 2022 nagenoeg gelijk zijn. Beide apparaten hebben Bluetooth 5.0 en Wi-Fi 6 aan boord. De Wifi+Cellular-versie van de iPad Air 2022 heeft daarnaast de mogelijkheid om verbinding te maken met 5G-netwerken, waarbij het vorige model nog alleen met 4G overweg kon.

De nieuwe iPad Air is uitgerust met een 28,6Wh-accu, een iets kleiner exemplaar dan die van zijn voorganger. Toch is het Apple gelukt meer uit de accu te halen. De efficiëntere M1-chip gebruikt minder energie en zorgt ervoor dat de accu sneller wordt opgeladen. Althans, op papier. In de praktijk lijken de twee tablets het stokje steeds van elkaar over te nemen. Tijdens onze browsetest houdt de iPad Air 2022 het met 7 uur en 44 minuten een uurtje korter vol dan het exemplaar uit 2020. Dat maakt de iPad Air 2022 op dat gebied een van de slechtst scorende iPads. Gelukkig weet de tablet iets beter te scoren tijdens onze videotest. Het apparaat houdt het daarin bijna drie uur langer vol dan zijn voorganger: 10 uur en 25 minuten tegenover 7 uur en 57 minuten. Een score waarmee het apparaat net onder het gemiddelde eindigt.

Zoals je kunt zien in de bovenstaande tabel zit de echte vernieuwing in het oplaadmechanisme. De iPad Air 2022 laat alle andere iPads met gemak achter zich. Het apparaat is na een half uurtje laden al voor meer dan de helft gevuld, terwijl de andere modellen de 20 procent niet eens halen. Alleen de iPad Air van 2020 weet het met 26 procent al een stuk beter te doen dan de rest, maar die prestatie valt nog steeds in het niet bij de 55 procent die het model uit 2022 haalt. Het is dan ook geen verrassing dat de iPad Air 2022 slechts anderhalf uur nodig heeft om volledig te worden opgeladen. De iPad Air uit 2020 doet er een uur langer over, en de rest heeft ruim drie, vier of zelfs vijf uur nodig.

Conclusie

De iPad Air 2022 heeft erg veel overeenkomsten met de iPad Air uit 2020 en lijkt daardoor een ‘meer van hetzelfde’-tablet te zijn. Dat is helemaal niet erg. Alles wat de iPad Air uit 2020 goed deed, doet de iPad Air 2022 net zo goed of net wat beter. Dat komt doordat de nieuwe iPad de krachtigere M1-processor en twee keer zoveel werkgeheugen aan boord heeft. Dat maakt deze tablet niet alleen erg snel; de efficiëntere chip zorgt er ook voor dat de iets kleinere accu langer meegaat en sneller kan worden opgeladen. Daarnaast is de camera aan de voorkant vernieuwd en schiet hij mooiere plaatjes dan zijn voorganger. Deze verbeteringen maken het gat tussen de iPad Pro en de iPad Air 2022 een stuk kleiner en dat is mooi meegenomen. Dezelfde formfactor maakt het bovendien mogelijk dat je de bestaande randapparatuur, zoals de Apple Pencil 2 en de Magic Keyboard, kunt blijven gebruiken.

Is de iPad Air 2022 daarom de beste tablet die je kunt kopen? Helaas niet. De behuizing geeft een beetje mee als je hem stevig beetpakt en tijdens het torderen kraakt hij zelfs. Daarnaast is het beeldscherm niet zo goed afgesteld, wat resulteert in een kleurafwijking, en is de accuduur in sommige gevallen korter dan die bij andere iPads.

Gelukkig wegen deze nadelen niet op tegen de vele voordelen en kun je rustig voor deze tablet gaan. Wij kunnen ons voorstellen dat je geneigd bent het exemplaar uit 2020 te kiezen omdat er niet zo heel veel verschillen zijn tussen de twee apparaten, zeker omdat het oude model 50 tot 100 euro goedkoper is. Toch denken we dat het nieuwe model je net wat meer bang for your buck geeft omdat de M1-processor een stuk krachtiger is en er genoeg overhead is als er in de toekomst met zwaardere applicaties moet worden gewerkt. Je zou de aanschaf van de iPad Air 2022 zelfs als een mooie besparing kunnen zien als je eerder dacht aan het aanschaffen van de iPad Pro. Die overweging gaat zeker op als je de lidar-camera, FaceID-functionaliteit en 120Hz-refreshrate kunt missen.