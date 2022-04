Er is een oud gezegde, niet zo oud dat het over kleitabletten gaat, maar wel zo oud dat het over tapedrives gaat, dat stelt dat je nooit de bandbreedte van een flinke auto met de kofferbak vol tapes op de snelweg moet onderschatten. Die quote is aan computerwetenschapper Andrew Tanenbaum toegeschreven en dateert van ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Mocht je twijfelen of die bewering, maar dan met modernere vormen van opslag, nog steeds geldt: uiteraard hebben diverse rekenaars dat nagerekend, waaronder het welbekende XKCD.

Nu hebben we voor deze review geen stationwagen gehuurd en gaan we ook niet op een roadtrip, maar we bekijken een effectieve manier om flinke hoeveelheden data te transporteren zonder een netwerkverbinding. Een externe ssd is daar een fijn hulpmiddel voor; een drive van een terabyte vullen via een tergend trage interface is immers niemands hobby. We hebben de nieuwste externe ssd van Samsung, de T7 Shield, getest, in capaciteiten van 1TB en 2TB. Je sluit ze aan via een USB 3.2-kabel, voor snelheden tot 10Gbps.

Nu komt de naam Samsung T7 misschien bekend voor, en dat klopt: het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft al eerder een T7 uitgebracht. Er is zelfs ook nog een T7 Touch, die een vingerafdrukscanner aan boord heeft om je data te versleutelen. Dat zijn beide echter reguliere externe drives; de Shield is een versie die tegen een stootje kan en bovendien waterbestendig is. We nemen de nieuwe T7 Shield onder de loep en vergelijken die met de eerdere varianten en met die van concurrenten. De 1TB-versie kost ongeveer 170 euro en de 2TB-uitvoering ongeveer 320 euro. Bovendien zijn de twee drives er in verschillende kleurtjes, te weten zwart, blauw en gebroken wit of beige verkrijgbaar.