Verdere ontwikkeling wysiwyg-editor - Development-iteratie #231/232

We hebben weer twee iteraties afgerond. In deze sprints zijn we onder andere verdergegaan met de ontwikkeling van een wysiwyg-editor en hebben we verbeteringen voor de UX-flow van de gebruikersreviews uitgewerkt. Hieronder nemen we je hierin mee.

Vorderingen wysiwyg-editor

In de laatste development.plan vertelden we dat we bezig waren met een proof-of-concept van een wysiwyg -editor voor de reacties op artikelen, met als doel om te kijken of de gekozen tool Quill daarvoor geschikt is. Uiteindelijk moet een dergelijke editor dan ook op het forum worden aangeboden.

Na het opzetten van een eenvoudige proof-of-concept voor een wysiwyg-editor op basis van Quill doken we wat dieper in de extensions voor het toevoegen van functies als quotes, mentions, prettified links en custom-emoji's. Bij de implementatie hiervan liepen we tegen een aantal zaken aan die ons in twijfel brachten over onze keuze voor Quill, wat in eerste instantie voor ons een prima tool leek. Het voornaamste probleem was dat het ondersteunen van nested tags erg omslachtig is met Quill. Voor frontpagereacties is dit geen groot probleem, maar bij een userreview of uitgebreide forumpost bijvoorbeeld wel.

In de afgelopen sprint hebben we daarom besloten om de poc-code aan te passen, zodat het makkelijker is om daar een andere editor aan te koppelen. We hebben alternatieven voor Quill bekeken, waaronder CKEditor, Draft.js, SunEditor, Slate, ProseMirror & Tiptap. Ook hebben we een forumtopic geopend om te vragen naar jullie ervaringen met (het implementeren van) wysiwyg-editors. Hier kwamen nuttige tips uit en we willen jullie dan ook allemaal bedanken voor het meedenken!

Uiteindelijk hebben we naar aanleiding hiervan besloten om Tiptap in onze poc op te nemen. Deze editor voldoet voor zover we nu zien, aan al onze eisen:

lichtgewicht, uitbreidbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren;

goed onderhouden, een actieve community, goede documentatie en ruime beschikbaarheid van extensies/plug-ins;

mogelijkheid tot serverside-processing/parsing, waarbij je kunt inhaken op bijvoorbeeld specifieke tags;

goede ondersteuning van nested tags;

geschikt voor mobiel en eenvoudig te stileren;

open source, free (as in beer).

In de komende sprints zullen we deze poc verder vormgeven en kijken of we alle benodigde functionaliteit er op een goede manier in kunnen krijgen.

Verbeteren gebruikersreviews

In eerdere .plans gaven we al aan dat we de manier waarop je nu een gebruikersreview kunt maken, willen verbeteren. Via een survey is feedback verzameld en de inzichten daaruit kun je nog teruglezen in deze .plan. Op basis van de inzichten hebben we een prototype gemaakt. Dit prototype, een nieuw ontwerp van het reviewformulier waarmee we het schrijven van reviews makkelijker maken, hebben we in de afgelopen sprint getest in een uitgebreide usabilitytest. Binnenkort zullen we de bevindingen uit deze usabilitytest ook weer met jullie delen. In de komende sprints gaan we werken aan de implementatie van deze verbeteringen.

En verder