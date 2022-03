Herindeling forum en ontwikkeling wysiwyg-editor - Development-iteraties 229/230

Er zijn weer twee development-iteraties afgerond. In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan het verbeteren van de forumindeling en zijn we gestart met twee nieuwe projecten. We willen het plaatsen van een gebruikersreview makkelijker maken en we zijn begonnen met de ontwikkeling van een wysiwyg-editor.

Herindeling Computers-forum

Op het Tweakers-forum wordt dagelijks over de meest uiteenlopende onderwerpen gediscussieerd. Het is interessant om te zien welke thema's op welk moment populair zijn en hoe deze door de ontwikkelingen op techgebied, gecombineerd met de actualiteiten, een mooie afspiegeling vormen van wat ons bezighoudt. Wij vinden het belangrijk dat het forum meegroeit met de tweakers en daarmee ruimte biedt aan onderwerpen die toenemen in populariteit. Daarom introduceerden we vorig jaar de nieuwe hoofdgroep: Wonen en Mobiliteit met daarin populaire forums over onderwerpen als smarthome, zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's.

In de afgelopen sprint hebben we in dit kader een tweede verbetering doorgevoerd in het forum. We zagen over de afgelopen jaren steeds minder activiteit in een paar forums onder het segment Computers. Omdat dit toch een belangrijk segment is, hebben we er, met het oog op de overzichtelijkheid en de levendigheid, voor gekozen om een aantal forums samen te voegen met gerelateerde forums.

Wysiwyg-editor voor plaatsen van reacties

Begin 2020, nog voordat de coronacrisis uitbrak, maakten we een inventarisatie van wensen en verzoeken die we in de laatste jaren zijn tegenkomen via bijvoorbeeld de reacties en het forum. Daaruit selecteerden we vijf hoofdthema’s waarop jullie konden stemmen.

Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid voor het schrijven en opmaken van posts door middel van een wysiwyg-editor kwam bij die stemming als derde uit de bus. Inmiddels zijn we begonnen met de realisatie hiervan.

In eerste instantie richten we ons op de editor van de frontpagereacties. We hebben als doel om de komende sprints toe te werken naar de introductie van een eerste versie van een wysiwyg-editor voor het reageren op frontpageartikelen. Aangezien de opmaakmogelijkheden voor frontpagereacties beperkt zijn, stelt dat ons in staat om alvast een basisopzet te implementeren zonder dat we meteen support voor elke mogelijke opmaaktag hoeven in te bouwen.

Maar ook de implementatie voor enkel de frontpagereacties is niet bepaald triviaal. Voor (tekst)opmaak en het invoegen van bijvoorbeeld links en plaatjes hanteren we nog staads de oude (U)BB Code (zo wordt de RML -code genoemd, naar de naam van de oorspronkelijke forumsoftware React). Hiermee houden we controle over de uiteindelijk gegenereerde mark-up (HTML), zodat daar een zekere uniformiteit in zit en er geen kwaadaardige code kan worden geïnjecteerd.

Hiervoor worden de ondersteunde tags met behulp van een parser aan de serverkant omgezet naar HTML. Deze parser is door onszelf ontwikkeld en biedt ook speciale mogelijkheden om bijvoorbeeld zogenaamde mentions te herkennen, zodat we daarvoor notificaties kunnen versturen, en om een register aan te houden van onder andere dergelijke mentions, zodat we in de content ook nicknames kunnen aanpassen als een gebruiker op verzoek zijn nickname laat aanpassen, of bij anonimisatie. Een nieuwe editor moet dus uiteindelijk ook ondersteuning bieden voor al dit soort zaken.

Proof of concept wysiwyg-editor

Uiteindelijk is na een lange zoektocht de keuze gevallen op Quill als nieuwe editor. Quill is een opensource-next-gen rich text editor die al wordt gebruikt door een aantal grote partijen, zoals LinkedIn en Slack. Het heeft een modulaire opzet, waardoor het makkelijk uit te breiden is, heeft uitgebreide documentatie en werkt met een intermediate formaat, zogenaamde delta's, die serverside eenvoudig te parsen en te verwerken is. Hierdoor kunnen we de functionaliteit die we nu hebben ingebouwd in onze huidige parser, ook realiseren voor de output van de Quill-editor.

Verbeteren gebruikersreviews

Om bezoekers én medetweakers zo goed mogelijk te helpen beslissen of een aankoop hun al dan niet zuurverdiende centen waard is, zijn gebruikersreviews een handig hulpmiddel. Daarom willen we het plaatsen van een gebruikersreview gaan verbeteren. Om dat goed te kunnen doen, willen we natuurlijk weten wat voor jullie belangrijk is. Zijn dat juist de langere, uitgebreide reviews of toch de kortere varianten? Of volstaat een systeem met sterretjes, duimpjes of Henks? Om meer inzicht te krijgen in jullie wensen vroegen we onlangs via een onderzoek naar jullie mening. De resultaten uit dit onderzoek zullen we binnenkort met jullie delen.