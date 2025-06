OM eist celstraf tegen 44-jarige man wegens verkopen chipinformatie aan Rusland

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vier jaar tegen een 44-jarige Rus. Hij wordt ervan verdacht geheime informatie te hebben verkocht aan Rusland. Het ging om bedrijfsgeheimen uit de chipindustrie, waar de man jarenlang in werkte.

Het Openbaar Ministerie deelde zijn strafeis op donderdag in de rechtbank van Rotterdam. Het OM stelt dat de 44-jarige man bedrijfsgeheimen heeft verduisterd en de Sanctiewet heeft overtreden. De officier van justitie noemt die vermeende vergrijpen 'ernstig'. "Door geheime informatie te delen met Rusland, heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden of ontwikkelen van de Russische oorlogsmachine en daarmee mogelijk mensenlevens in gevaar gebracht", schrijft het OM.

De verdachte werkte tussen 2015 en 2024 bij meerdere bedrijven in de chipindustrie, waaronder ASML en NXP. In die periode zou hij geheime documenten hebben doorverkocht aan Russische contacten, onder andere van die twee bedrijven, schrijft het AD. De AIVD meldde eerder dat de verdachte in contact stond met de Russische inlichtingendienst SVR. De verdachte zelf ontkent dat hij in contact stond met de Russische geheime diensten.

De geleverde informatie ging onder andere over de productie van chips en de benodigdheden voor de bouw van een chipfabriek, aldus het OM. Het ging meestal om informatie over zogeheten dual-use-technologieën. Dat is kennis die zowel voor consumentenproducten als voor militaire doeleinden gebruikt kan worden. Er zou ook informatie voor militaire toepassingen zijn gedeeld.

In de periode tussen april 2021 en augustus 2024 heeft de verdachte 43.900 euro aan contant geld gestort op zijn bankrekeningen. Het OM stelt dat het gaat om de vergoeding die de man kreeg voor het vermeende leveren van geheime informatie. Het Openbaar Ministerie zegt ook berichten van de verdachte te hebben ingezien, waaruit blijkt dat hij betrokken zou zijn bij plannen om een chipfabriek op te zetten in Rusland.