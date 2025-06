Kabinet NL adviseert verbod smartphones en sociale media voor kinderen

Het Nederlandse demissionaire kabinet gaat in een richtlijn het gebruik van sociale media onder kinderen van vijftien jaar of jonger afraden. Ook mogen kinderen vanaf groep acht volgens deze richtlijn pas een smartphone gebruiken. Het gaat om een advies, geen concrete wet.

Verschillende media melden na berichtgeving van RTL Nieuws dat het demissionaire kabinet op dinsdag de richtlijn Gezond schermgebruik gaat presenteren. Hierin staat dat de geadviseerde minimumleeftijd voor het gebruik van sociale media vijftien jaar en ouder wordt. Smartphonegebruik is volgens de richtlijnen pas verantwoord vanaf groep acht, ofwel onder kinderen van ongeveer elf of twaalf jaar. Het advies is bedoeld voor de ouders van kinderen. De vermelde leeftijden moeten volgens het nieuwsmedium houvast bieden voor de 'mediaopvoeding van kinderen'.

In maart 2025 riep een kleine Kamermeerderheid het kabinet op het gebruik van sociale media en smartphones onder kinderen en jongeren te beperken. Ook schreven artsen en wetenschappers onlangs een brandbrief over de gevolgen van de technologieën op het welzijn van deze groepen.