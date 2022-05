Google brengt Chromecast met Google TV over drie weken uit in Nederland

Google brengt de Chromecast met Google TV officieel uit in Nederland. De HDMI-dongel kwam anderhalf jaar geleden al in andere landen uit, maar volgens de zoekgigant is de stick nu ook klaar voor de Nederlandse release. Hij was al langer te koop via grijze import.

In Nederland vult Google het homescreen van de Chromecast uit 2020 met YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Viaplay, HBO Max en AppleTV. Ook de Nederlandse diensten Videoland, NPO Start en Ziggo GO zijn standaard op het homescreen te vinden, laat Google weten. Die waren al beschikbaar op de stick als mensen die uit het buitenland importeerden.

De nieuwe interface is nu ook beschikbaar in de Nederlandse versie. Daarnaast kan de Google Assistent nu smarthomeapparatuur bedienen, iets wat bij de release in 2020 niet mogelijk was. De Chromecast met Google TV komt over drie weken uit en gaat in Nederland 70 euro kosten. Over een release in België is niets bekend. De Chromecast was al sinds de release in andere landen via grijze import in Nederland te koop en hij was op moment van schrijven bij vijftien webshops te koop.

De Chromecast met Google TV wijkt af van voorgaande Chromecasts doordat het niet alleen mogelijk is om te casten, maar ook om rechtstreeks videomateriaal af te spelen via streamingdiensten door de eigen Google TV-software. Ook heeft de HDMI-stick als eerste Chromecast een afstandsbediening. Tweakers publiceerde in 2020 een review van de Chromecast met Google TV.

Homescreen bij release in 2020 (links) en bij de Nederlandse release in 2022