OnLeaks toont renders vouwbare Galaxy Z Fold 4-telefoon

OnLeaks heeft renders gedeeld van de Samsung Galaxy Z Fold 4. De renders van de vouwbare telefoon zijn gebaseerd op informatie die OnLeaks heeft bemachtigd. Deze laten zien dat de Z Fold 4 onder meer een schermdiagonaal van 7,6" krijgt.

Het ontwerp lijkt op dat van zijn voorganger: de Z Fold 3. De schermdiagonaal van de Z Fold 4 zou ook 7,6" zijn. De camera aan de achterkant ziet er echter anders uit en lijkt gebaseerd te zijn op de Galaxy S22 Ultra, schrijft SmartPrix. Wat de specificaties van de camera's van de Z Fold 4 zijn, is niet duidelijk. De selfiecamera zou onder het scherm komen te zitten, net als bij het vorige model. De afmetingen van de behuizing in gesloten stand zouden 155x130x7,1mm zijn. De Z Fold 4 is 158,2x128,1x6,4mm als het toestel is opengevouwen.

Andere details, zoals de prijs en verdere technische specificaties, zijn nog niet bekend; Samsung heeft de telefoon nog niet aangekondigd. Smart Prix vermoedt dat de Z Fold 4 in augustus of september wordt gepresenteerd.