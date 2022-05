Sharkoon introduceert 78 gram wegende Light² 100-gamemuis voor 25 euro

Sharkoon brengt een nieuwe gamemuis uit: de Light² 100. Deze muis weegt 78 gram, exclusief de kabel. De Light² 100 is daarnaast voorzien van een pmw3325-sensor met maximale resolutie van 5000dpi. De muis heeft een adviesprijs van 25 euro.

De Light² 100 maakt geen gebruik van een 'honingraat'-ontwerp zoals andere lichtgewicht muizen. Sharkoon bracht eerder bijvoorbeeld een duurdere Light² 200-muis uit, die wel zo'n honingraatstructuur heeft. Deze muis heeft dezelfde afmetingen als de Light² 100, maar is met 62 gram wel lichter.

De muis beschikt over een optische pmw3325-sensor van PixArt, die een resolutie van 200 tot 5000dpi biedt. De resolutie is instelbaar op zeven verschillende niveaus. De pollingrate is verstelbaar tot maximaal 1000Hz, wat betekent dat de sensor 1000 keer per seconde doorgeeft waar de muis zich begeeft. De muis bevat verder ingebouwde rgb-leds, die via Sharkoons software worden aangestuurd.

De nieuwe muis beschikt over Omron-switches, die 20 miljoen clicks mee moeten gaan. De Light² 100 is daarnaast voorzien van 'voeten' die zijn gemaakt van teflon. De muis is 120mm lang, 66mm breed en 42mm dik, terwijl de gevlochten kabel 1,8m lang is. De muis is bedoeld voor rechtshandige gebruikers. De Light² 100 is per direct beschikbaar en heeft een adviesprijs van 25 euro.