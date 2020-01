Sharkoon komt met 62 gram wegende Light² 200-gamemuis met modulair ontwerp

Sharkoon introduceert een nieuwe muis voor gamers, de Light² 200. Zoals de naam al suggereert gaat het om een relatief lichte muis met een gewicht van 62 gram. Het product is door de gebruiker aan te passen door het enigszins modulaire ontwerp.

Volgens Sharkoon is de Light² 200 een van de lichtste muizen die ooit is gemaakt. Het relatief lage gewicht is volgens de fabrikant mogelijk geworden door het toepassen van een open honingraatstructuur aan de bovenkant, de zijkanten en de onderkant. Deze structuur zorgt tijdens het spelen ook voor extra grip, stelt Sharkoon. Door het gebruik van Omron-switches zouden de linker- en de rechtermuisknop een levensduur van zo'n 20 miljoen clicks hebben.

Gebruikers kunnen de muis tot op zekere hoogte aan hun voorkeuren aanpassen. De met magneten te bevestigen honingraatbovenkant is te verwijderen om plaats te maken voor een dichte bovenplaat, die standaard wordt meegeleverd. Het gewicht neemt dan iets toe. Verder zijn er drie vervangbare dpi-knoppen. De zwarte dpi-knop boven het scrollwiel is zodoende te vervangen door een blauw exemplaar van dezelfde grootte, of een groter rood exemplaar.

De muis beschikt over een optische PixArt PMW3389-sensor met een resolutie van 16.000dpi, waarbij de resolutie is in te stellen op verschillende niveaus. De Light² 200 is gericht op rechtshandigen en er zijn in totaal zes programmeerbare knoppen aanwezig. De muis heeft rgb-verlichting bij het scrollwiel en aan de achterkant, meet 120 x 66 x 42mm en kost 50 euro.