Gebruikers iPhone 11 klagen over groene schermtint na unlocken

De iPhone 11 lijkt een probleem te hebben met de kleurweergave na het unlocken van het scherm. Een aantal gebruikers meldt dat zij een groene tint op het scherm zien. Het lijkt erop dat het probleem is begonnen na de iOS 13.4-update.

De problemen worden door gebruikers op verscheidene plaatsen gemeld, waaronder op Reddit. Het lijkt erop dat de iPhone bij sommige gebruikers na het unlocken een groene tint over het hele scherm laat zien. Dit lijkt vooral bij de iPhone 11 te gebeuren, al zijn er ook meldingen van schermproblemen bij de iPhone X en XS.

Sommige gebruikers suggereren dat de groene schermtint is ontstaan na de recente update naar iOS 13.4. Overigens kwam eerder deze week versie 13.5.1 uit, maar deze lijkt het euvel niet te hebben verholpen. Daarnaast stellen een aantal gebruikers dat het alleen voorkomt bij een lage schermhelderheid, of als de donkere modus aan staat.

Het is onduidelijk of Apple al aan een oplossing werkt, en het is ook nog niet volledig duidelijk wat de omvang van de problematiek is. Niet alle iPhone 11-gebruikers lijken last te hebben van een scherm met een groene tint.