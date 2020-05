OnePlus claimt tekort aan onderdelen te hebben voor 8 Pro-smartphone

De Chinese smartphonemaker OnePlus claimt een tekort aan onderdelen te hebben om voldoende exemplaren van de OnePlus 8 Pro te kunnen leveren. Daardoor is het model de komende tijd verminderd verkrijgbaar, zo zegt de fabrikant.

Het tekort speelt in elk geval in Europa en India, blijkt uit de post van OnePlus. "De wereld van productie is tamelijk meedogenloos als het aankomt op de levering van onderdelen en we zien dat sommige componenten weken duren om aan te komen na orders bij leveranciers."

OnePlus vermeldt niet van welke onderdelen er momenteel een tekort is. Onder meer bij het scherm en de camera's gaat het om nieuwe onderdelen die nog niet lang in productie zijn, maar smartphones bestaan in totaal uit enkele honderden onderdelen die er allemaal moeten zijn. Ook is het onduidelijk waardoor leveranciers momenteel minder leveren dan OnePlus had gewild. De tekorten gelden niet voor de OnePlus 8.

De fabrikant bracht zijn nieuwe modellen vorige maand uit, onder meer in Nederland en België. Tweakers plaatste ook een review van de nieuwe OnePlus-telefoons.