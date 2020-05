Beloning voor Bitcoin-delvers is gehalveerd

De Bitcoin is 'gehalveerd'. De beloning voor delvers van de digitale munt is gehalveerd ten opzichte van de eerdere situatie. Wie nu een block in de blockchain van de munt delft, krijgt daar 6,25 BTC voor terug als beloning.

De halvering of 'halving' van de munt vond maandagavond plaats met de delving van het 630.000e block. Het is de derde keer dat de munt is gehalveerd. Een dergelijk evenement komt ongeveer iedere vier jaar voor. De koers van de Bitcoin lijkt vooralsnog niet veel te zijn veranderd.

De halvering van de Bitcoin is één van de fundamenten van de oorspronkelijke blockchain. Het proces is bedoeld om de eindigheid van de bitcoinvoorraad te garanderen. De halvering vindt daarom plaats bij iedere 210.000 blocks die gedolven worden. In totaal moeten er 64 halveringen plaatsvinden voordat er geen block-beloningen meer worden uitgedeeld en alle bitcoins dus in omloop zijn. Dat gebeurt naar schatting rond het jaar 2140, mits het gehele proces blijft doordraaien zoals het nu doet.

Delvers van de munt krijgen voor ieder gedolven block een aantal bitcoins als beloning terug. Tot maandag was dat een aantal van 12,5 bitcoin, met een waarde van rond de 100.000 euro. Sinds de halvering krijgen delvers nog maar 6,5 bitcoin, of 53.000 euro per block. Daardoor stijgt het aantal bitcoins dat in omloop is minder snel.

De vorige halvering van de munt vond plaats in juli 2016 en de eerste keer was in november 2012. Voor de eerste halvering kregen delvers nog een vergoeding van 50 BTC. Met een blockbeloning van 12,5 bitcoin werden er gemiddeld 1800 bitcoins per dag gegenereerd, maar na de halvering worden dat er maar 900.

Experts weten nog niet wat de halvering met de koers van de Bitcoin doet. Het is sowieso al moeilijk de volatiele koers van de munt te voorspellen, maar met de halvering is dat helemaal het geval. Bij vorige halveringen ging de prijs korte tijd omlaag, maar daarna snel omhoog. Na de vorige halvering steeg de bitcoin binnen een jaar van zo'n 500 naar 2600 euro in waarde. Wel is er sindsdien veel veranderd, met een enorme piek van de waarde in december 2017. Ook is de cryptovalutamarkt groter geworden, met honderden nieuwe munten.