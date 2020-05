HP brengt 27"-monitor met 165Hz-ips-paneel en G-Sync uit voor 559 euro

HP brengt een nieuwe 27"-monitor uit in zijn Omen-serie voor gamers. De Omen 27i heeft een ips-paneel met een resolutie van 2560x1440 pixels, een responstijd van 1ms en een verversingssnelheid van 165Hz. Het scherm heeft een G-Sync Compatible-certificaat.

De HP Omen 27i gebruikt een ips-paneel dat afkomstig is van LG. De eigenschappen van HP's nieuwe gamemonitor zijn vergelijkbaar met die van LG's Ultragear 27GL850-B, een monitor die vorig jaar uitkwam. Het gebruikte paneel kan volgens HP 98 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en de backlight is goed voor een maximale helderheid van 350cd/m². De opgegeven contrastverhouding is 1000:1.

Het scherm staat op een verstelbare voet en de aansluitingen zijn volgens de fabrikant door een gekantelde positie eenvoudig te benaderen. De achterkant van het scherm is voorzien van leds en de verlichting is aan te sturen met HP's Omen-software.

Op de monitor zitten een displayport 1.2-aansluiting, een hdmi 2.0-poort en twee usb 3.0-aansluitingen om accessoires te koppelen. Ook is er een usb 3.0-aansluiting voor koppeling met een pc. De monitor is de opvolger van de Omen 27. Die kwam in 2017 uit en beschikt over vergelijkbare specificaties, maar is voorzien van een tn-paneel. De nieuwe 27i komt in mei uit voor een adviesprijs van 559 euro.