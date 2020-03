Edge krijgt verticale tabbladen-functie en waarschuwt bij gelekte wachtwoorden

Microsoft heeft enkele nieuwe functies aangekondigd voor zijn op Chromium gebaseerde Edge-browser. Zo komt er een functie waarmee gebruikers hun tabbladen verticaal kunnen oriënteren. Ook komt er een functie om te checken of inloggegevens onderdeel zijn van een datalek.

De toevoeging van verticale tabbladen is volgens Microsoft een functie die gebruikers kan helpen om de eventuele vele openstaande tabs eenvoudig te beheren en vinden. Volgens het bedrijf is Edge de enige browser waarbij tabbladen aan de zijkant van het scherm op verticale wijze zijn te plaatsen.

Daarnaast komt er een Edge-functie beschikbaar waarmee gebruikers een seintje krijgen als hun ingevoerde wachtwoorden onderdeel zijn van een datalek. Deze Password Monitor geeft een melding als de ingevoerde logingegevens zijn gedetecteerd op het dark web. Verder komt er een Smart Copy-functie, waarbij het rich web format gehandhaafd blijft als de gekopieerde content ergens wordt geplakt.

De op Chromium gebaseerde Microsoft Edge-browser is sinds 15 januari uit, maar de hierboven genoemde nieuwe functies zijn niet direct beschikbaar. Naar verwachting komen ze ergens in de komende maanden beschikbaar in de Insider-kanalen, al zou de Smart Copy-functie al volgende maand in die kanalen moeten uitkomen.