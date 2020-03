Samsung begint massaproductie van pmic's voor draadloze oortjes

Samsung is begonnen met de massaproductie van power management integrated circuits voor zijn eigen draadloze oordopjes. De pmic's van de Galaxy Buds ondersteunen true wireless stereo en kunnen straks ook door andere fabrikanten worden gebruikt.

Samsung komt met twee bordjes: de MUA01 en de MUB01, schrijft het bedrijf. Die worden voor respectievelijk de oplaaddoosjes en de oordopjes zelf gebruikt. Voorlopig zitten de MUA01 en MUB01 alleen in de Galaxy Buds+-dopjes, maar Samsung gaat ze nu in massa produceren voor het gebruik in andere oordopjes.

De MUA01 en MUB01 zijn volgens Samsung half zo groot als eerdere alternatieven. Daardoor hebben fabrikanten meer ruimte voor accu's, zegt het bedrijf. De pmic's ondersteunen true wireless stereo, waarbij twee draadloze oordopjes met elkaar samenwerken zonder een draad ertussenin te hebben. Ook kunnen oortjes draadloos laden met Qi 1.2.4. De pmic's hebben ook embedded flash of eFlash, zodat andere fabrikanten hun eigen firmware op de chips kunnen zetten. De chips krijgen bovendien ondersteuning voor power line communication.