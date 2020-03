Xiaomi toont capaciteit om smartphone draadloos te laden met 40W

Smartphonemaker Xiaomi introduceert de capaciteit om een smartphone draadloos op te laden met 40W. Daarmee zou het mogelijk zijn om een telefoonaccu met een capaciteit van 4000mAh in veertig minuten op te laden.

Xiaomi spreekt van zijn eerste draadloze laadoplossing met een vermogen van 40W. In een video laat het bedrijf zien dat een niet nader genoemde smartphone met een capaciteit van 4000mAh in veertig minuten van 0 tot 100 procent zou zijn op te laden. Het laden van 0 tot 57 procent zou in twintig minuten zijn voltooid.

De fabrikant geeft niet aan wanneer het ondersteuning voor draadloos laden met 40W gaat toevoegen aan smartphones en welke modellen daar het eerste voor in aanmerking komen. De Xiaomi Mi 30 Pro en de Mi 9 Pro 5G ondersteunen al draadloos laden met 30W; het bedrijf presenteerde deze snellaadtechniek in september vorig jaar.

Fabrikant Vivo toonde onlangs nog de Apex 2020-conceptsmartphone die draadloos laden met 60W ondersteunt. Xiaomi demonstreerde een jaar geleden nog een 100W-snellaadtechnologie waarmee een 4000mAh-accu in 17 minuten geheel is op te laden. Lu Weibing, de onderdirecteur van Xiaomi, liet vorige maand echter weten dat er nog wel wat uitdagingen zijn om te overwinnen, voordat een smartphone met ondersteuning voor 100W-snelladen mogelijk is.

