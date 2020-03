Niantic last Pokémon Go-evenement af vanwege coronavirus

Niantic heeft een Pokémon Go-evenement afgelast in Italië, Zuid-Korea en Japan. Daarmee wil het waarschijnlijk bijdragen aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus. Tijdens het evenement kunnen spelers speciale Pokémon vangen.

In een kort bericht op Twitter laat de supportafdeling van Niantic weten dat het bewuste evenement, met de naam Nidorino and Gengar Raid Day, is afgelast in de landen Italië, Zuid-Korea en Japan. Tijdens het evenement, dat zondagmiddag wordt gehouden, konden spelers een raid doen waarbij ze speciale versies van Nidorino en Gengar kunnen vangen. Het evenement is onderdeel van Pokémon Day, het jaarlijkse evenement dat stilstaat bij de eerste keer dat er een Pokémon-game werd uitgebracht in 1996.

Alhoewel er geen verdere details bij staan, wil Niantic hiermee waarschijnlijk maatregelen nemen tegen het verspreiden van het coronavirus SARS-CoV-2. Pokémon Go-spelers komen samen op bepaalde plekken voor het spelen van de game, wat verdere verspreiding in de hand kan werken.