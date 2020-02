PUBG op PS4 en Xbox One heeft crossplay-optie voor party's op testservers

PlayerUnknown's Battlegrounds-spelers op de Xbox One en PlayStation 4 konden elkaar sinds oktober vorig jaar al tegenkomen in rondes, maar vanaf nu kunnen ze ook met elkaar als party potjes opstarten. Deze crossplay-functie is onderdeel van de testservers.

De nieuwe Cross Party Play-functie maakt het mogelijk voor PlayerUnknown's Battlegrounds-spelers op een Xbox One om vrienden op een PlayStation 4 uit te nodigen voor een enkele party, om zodoende gezamenlijk als groep het strijdveld te betreden. Hiervoor kunnen spelers nu ook zoeken naar spelers op andere platforms en hen toevoegen aan de vriendenlijst. Spelers in de vriendenlijst die op het andere platform spelen, zijn te herkennen aan het PlayStation- of Xbox-logo.

Deze optie om vrienden van een ander platform uit te nodigen voor dezelfde groep, komt niet toe aan pc-spelers. Het is onduidelijk of dat op een later moment nog wel gaat gebeuren, al lijkt dat onwaarschijnlijk, gelet op het aanzienlijke verschil van het spelen van de shooter met controller of de combinatie van muis en toetsenbord.

Ontwikkelaar PUBG Corp. introduceerde vorig jaar al crossplay voor de Xbox One en PlayStation 4, maar toen ontbrak de mogelijkheid om met spelers van de andere console een party te vormen. Het betekende toen alleen dat voor het opstarten van PUBG-wedstrijden uit een grotere groep spelers geput kon worden; het vormen van party's kon toen alleen nog met spelers op hetzelfde platform.

Naast de beschikbaarheid van deze party-functie is ook de Team Deathmatch-modus beschikbaar op de testservers. De komst van deze modus werd eerder aangekondigd en uitgebracht voor de pc via versie 6.2 en is nu ook beschikbaar op de testservers voor de consoles. Het gaat om een modus twee teams van acht spelers die het tegen elkaar opnemen, waarbij respawns aanwezig zijn. Hier zijn zeven speelvelden voor beschikbaar, waarvoor gedeeltes van de bestaande speelvelden voor de battle-royalemodus ingezet worden.