Microsoft Teams was aantal uren offline wegens niet vernieuwd certificaaat

Het chatprogramma Teams, waarmee Microsoft een alternatief biedt voor het programma Slack, was maandagmiddag enkele uren niet te gebruiken. De storing, die inmiddels voorbij zou moeten zijn, vond zijn oorzaak in een beveiligingscertificaat dat niet tijdig was vernieuwd.

Microsoft laat op Twitter weten dat een authenticatiecertificaat was verlopen, waardoor gebruikers problemen konden ervaren met het gebruik van de chatdienst. Het bedrijf gaf aan met een fix te komen waarmee een nieuw certificaat wordt ingesteld. Het geüpdatete certificaat is inmiddels uitgebracht.

De problemen begonnen in de loop van de middag, zoals onder meer te zien is op storingswebsite Downdetector. Microsoft erkende maandagmiddag al dat gebruikers door een issue wellicht geen gebruik konden maken van Teams.

Teams is een zakelijke chattool, waarmee Microsoft concurreert met Slack. Het bedrijf uit Redmond maakte in november vorig jaar bekend dat Teams meer dan 20 miljoen actieve dagelijkse gebruikers had. Slack sprak in oktober vorig jaar over meer dan 12 miljoen actieve dagelijkse gebruikers, een stijging van 37 procent ten opzichte van een jaar geleden.