Nederlandse Spoorwegen en providers claimen beter bereik op Utrecht Centraal

De NS en de Nederlandse providers met een eigen netwerk claimen dat het bereik en capaciteit van de mobiele netwerken op het Centraal Station van Utrecht flink is verbeterd. Technische details van de upgrade zijn vooralsnog onbekend.

Antennekap NS

De antennes van de zendmasten hebben net als op andere stations antennekappen gekregen, meldt NS. Mede door de verbouwing op het grootste station van Nederland was het bereik en de capaciteit van netwerken afgelopen jaren achteruit gegaan. De upgrade moet er nu voor zorgen dat reizigers genoeg bereik hebben en met voldoende snelheid mobiel kunnen internetten, en bellen.

De geplaatste zendapparatuur is bovendien geschikt om in de toekomst op 5g te kunnen werken. Dat is nu nog niet mogelijk, omdat de frequenties nog niet zijn geveild. Volgens de NS is mobiel bereik op stations niet het enige pijnpunt voor reizigers. "Er zijn ook stukken treinreis waar mensen geen bereik hebben. Dat is ook een probleem."

Providers wilden of konden donderdag de hele dag niet reageren met uitleg over de upgrade, zoals over op welke frequenties de nieuwe antennes werken en hoeveel het er zijn. T-Mobile leidde de gesprekken namens de providers met NS, maar die provider heeft tot nu toe tegenover Tweakers niet gereageerd op vragen.